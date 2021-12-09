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МИД: Надеемся на конструктивное сотрудничество с новым правительством Германии

МИД: Надеемся на конструктивное сотрудничество с новым правительством Германии Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Германии в нашей стране Вольфганга Манига.
Внешняя политика
9 декабря 2021 г. 17:32
МИД: Надеемся на конструктивное сотрудничество с новым правительством Германии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Германии в нашей стране Вольфганга Манига.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Посол Вольфганг Маниг отметил важность укрепления отношений с Азербайджаном. Было подчеркнуто стратегическое значение отношений между двумя странами, особенно в энергетической сфере.

Посол представил информацию о предстоящем в следующем году мероприятии ”Берлинский диалог по энергетическому переходу".

Министр Джейхун Байрамов передал послу поздравления в связи с избранием нового канцлера Германии и формированием нового правительства. Он выразил надежду на конструктивное сотрудничество с новым правительством Германии.

На встрече стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения мира и безопасности в регионе на постконфликтном этапе, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM meets German envoy
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın XİN başçısı Almaniya səfiri ilə görüşüb

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