МИД: Надеемся на конструктивное сотрудничество с новым правительством Германии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Германии в нашей стране Вольфганга Манига.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Посол Вольфганг Маниг отметил важность укрепления отношений с Азербайджаном. Было подчеркнуто стратегическое значение отношений между двумя странами, особенно в энергетической сфере.
Посол представил информацию о предстоящем в следующем году мероприятии ”Берлинский диалог по энергетическому переходу".
Министр Джейхун Байрамов передал послу поздравления в связи с избранием нового канцлера Германии и формированием нового правительства. Он выразил надежду на конструктивное сотрудничество с новым правительством Германии.
На встрече стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения мира и безопасности в регионе на постконфликтном этапе, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.