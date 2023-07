МИД: Надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества между Азербайджаном и США

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило США с Днем независимости.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в Twitter.

"По случаю 4 июля - Дня независимости Соединенных Штатов Америки мы искренне поздравляем правительство и народ США и выражаем наши наилучшие пожелания! Надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества между нашими странами",- говорится в сообщении.