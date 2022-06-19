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МИД: Надеемся, что сотрудничество с Австралией получит дальнейшее развитие

МИД: Надеемся, что сотрудничество с Австралией получит дальнейшее развитие "Надеемся, что сотрудничество с Австралией получит дальнейшее развитие".
Внешняя политика
19 июня 2022 г. 19:25
МИД: Надеемся, что сотрудничество с Австралией получит дальнейшее развитие

"Надеемся, что сотрудничество с Австралией получит дальнейшее развитие".

Как передает Report, об этом говорится в Twitter-аккаунте МИД Азербайджана по случаю 30-летия установления дипломатических отношений с Австралийским Союзом.

"Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Австралией. В связи с этим направляем наилучшие пожелания правительству и народу Австралийского Союза. Надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества", - говорится в сообщении МИД.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Avstraliya ilə əməkdaşlığın daha da inkişaf edəcəyinə ümid bəsləyirik

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