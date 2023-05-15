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МИД: На встрече в Брюсселе Армения признала территориальную целостность Азербайджана

МИД: На встрече в Брюсселе Армения признала территориальную целостность Азербайджана На встрече в Брюсселе Армения признала территориальную целостность Азербайджана.
Внешняя политика
15 мая 2023 г. 12:06
МИД: На встрече в Брюсселе Армения признала территориальную целостность Азербайджана

На встрече в Брюсселе Армения признала территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана относительно очередной встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении, состоявшейся в столице Бельгии Брюсселе и организованной президентом Совета Европейского Союза.

Отмечается, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями с целью достижения конкретных результатов относительно согласования проекта двустороннего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, делимитации границ и восстановления коммуникаций. До сведения сторон еще раз доведена принципиальная позиция Азербайджана в отношении обеспечения мира и стабильности в регионе. В частности, крайне важно еще раз закрепить уважение к территориальной целостности государств, и в этом контексте исключительное значение имеет признание Арменией территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ.

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Версия на английском языке MFA: ‘Acceptance of the internationally recognized territorial integrity of Azerbaijan by Armenia is of extreme importance’ 
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistan Brüssel görüşündə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını qəbul edib"

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