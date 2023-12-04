МИД: На Армению должно быть оказано давление для передачи Азербайджану карт минных полей

На Армению должно быть оказано давление, чтобы она передала Азербайджану карты минных полей.

На Армению должно быть оказано давление, чтобы она передала Азербайджану карты минных полей.

Как сообщает Report, об этом посол по особым поручениям министерства иностранных дел Азербайджана Эльшад Искандеров заявил на мероприятии на тему "Солидарность с пострадавшими от мин на Южном Кавказе: важный столп стратегии по ликвидации мин и их последствий" в Баку.

По его словам, информирование стран о минной проблеме в Азербайджане должно привести к сотрудничеству с международными организациями и зарубежными странами: "Потому что в настоящее время борьба с минной проблемой является приоритетным направлением в Азербайджане. Для разминирования в Азербайджане необходимо 25 млрд долларов, а сумма оказанной помощи за последние три года составляет 10 млн долларов. Эти цифры помогают понять, насколько мала помощь на фоне масштаба проблемы. С этой точки зрения международные игроки должны увеличить свою поддержку Азербайджану в решении минной проблемы. На Армению должно быть оказано давление, чтобы она передала нашей стране карты минных полей".