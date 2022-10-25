МИД Азербайджана: На Армению должно быть оказано давление

На Армению должно быть оказано давление, чтобы она предоставила Азербайджану точные карты минных полей.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел.
Отмечено, что на Армению должно быть оказано давление с тем, чтобы она выполнила свои обязательства в рамках трехстороннего заявления и международного права, отказалась от действий против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, окончательно вывела все свои вооруженные силы с территории Азербайджана, незамедлительно прекратила деятельность по минированию территорий Азербайджана, сотрудничала в направлении разминирования и предоставила Азербайджану точные минные карты.
В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что эти шаги будут способствовать обеспечению мира и спокойствия в регионе.