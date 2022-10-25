МИД Азербайджана: На Армению должно быть оказано давление

На Армению должно быть оказано давление, чтобы она предоставила Азербайджану точные карты минных полей.

На Армению должно быть оказано давление, чтобы она предоставила Азербайджану точные карты минных полей.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел.

Отмечено, что на Армению должно быть оказано давление с тем, чтобы она выполнила свои обязательства в рамках трехстороннего заявления и международного права, отказалась от действий против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, окончательно вывела все свои вооруженные силы с территории Азербайджана, незамедлительно прекратила деятельность по минированию территорий Азербайджана, сотрудничала в направлении разминирования и предоставила Азербайджану точные минные карты.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что эти шаги будут способствовать обеспечению мира и спокойствия в регионе.