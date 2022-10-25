О нас

МИД Азербайджана: На Армению должно быть оказано давление

МИД Азербайджана: На Армению должно быть оказано давление На Армению должно быть оказано давление, чтобы она предоставила Азербайджану точные карты минных полей.
Внешняя политика
25 октября 2022 г. 10:59
МИД Азербайджана: На Армению должно быть оказано давление

На Армению должно быть оказано давление, чтобы она предоставила Азербайджану точные карты минных полей.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел.

Отмечено, что на Армению должно быть оказано давление с тем, чтобы она выполнила свои обязательства в рамках трехстороннего заявления и международного права, отказалась от действий против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, окончательно вывела все свои вооруженные силы с территории Азербайджана, незамедлительно прекратила деятельность по минированию территорий Азербайджана, сотрудничала в направлении разминирования и предоставила Азербайджану точные минные карты.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что эти шаги будут способствовать обеспечению мира и спокойствия в регионе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке MFA: Armenia should be pressured to provide accurate minefield maps to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistana dəqiq mina xəritələrini Azərbaycana təqdim etməsi üçün təzyiq göstərilməlidir"

Другие новости из категории

В госбюджете на следующий год Азербайджан выделит более 13 млн манатов на зарубежную помощь
В госбюджете на следующий год Азербайджан выделит более 13 млн манатов на зарубежную помощь
25 октября 2022 г. 11:15
Президент Азербайджана поздравил казахстанского коллегу
Президент Азербайджана поздравил казахстанского коллегу
25 октября 2022 г. 11:06
МИД: Армения продолжает военные угрозы в отношении Азербайджана
МИД: Армения продолжает военные угрозы в отношении Азербайджана
25 октября 2022 г. 10:35
Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с исполнением песни Азербайджан в Грузии
ВидеоХикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с исполнением песни "Азербайджан" в Грузии
24 октября 2022 г. 22:24
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
24 октября 2022 г. 20:13
Президент Азербайджана и премьер-министр Грузии выступили с заявлениями для печати
ФотоПрезидент Азербайджана и премьер-министр Грузии выступили с заявлениями для печати
24 октября 2022 г. 19:39
Азербайджан направил России ноту протеста
Азербайджан направил России ноту протеста
24 октября 2022 г. 17:48
Состоялся совместный рабочий обед Ильхама Алиева и Ираклия Гарибашвили 
Состоялся совместный рабочий обед Ильхама Алиева и Ираклия Гарибашвили 
24 октября 2022 г. 17:14
МИД Азербайджана поздравил ООН
МИД Азербайджана поздравил ООН
24 октября 2022 г. 16:43
Азербайджан хочет увеличить пропускную способность Бакинского порта
Азербайджан хочет увеличить пропускную способность Бакинского порта
24 октября 2022 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi