О нас

МИД: Мы знаем о трудностях, с которыми сталкиваются граждане, желающие получить шенгенскую визу

МИД: Мы знаем о трудностях, с которыми сталкиваются граждане, желающие получить шенгенскую визу МИД Азербайджана обсуждает с диппредставительствами стран-членов ЕС вопрос упрощения процесса выдачи шенгенской визы гражданам Азербайджана.
Внешняя политика
17 сентября 2024 г. 16:11
МИД: Мы знаем о трудностях, с которыми сталкиваются граждане, желающие получить шенгенскую визу

МИД Азербайджана обсуждает с диппредставительствами стран-членов ЕС вопрос упрощения процесса выдачи шенгенской визы гражданам Азербайджана.

Об этом в интервью Report сказал начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Мы знаем о трудностях, с которыми сталкиваются граждане Азербайджана при подаче заявок на визу, особенно для поездок в страны Шенгенской зоны и неоднократно поднимали данную проблему в рамках Совместного комитета по упрощению визового режима между Азербайджаном и Европейским Союзом, а также в рамках двусторонних встреч и консульских консультаций с государствами-членами ЕС.

Хотелось бы особо отметить, что согласно пункту 1 статьи 7 "Соглашения об упрощении визовых процедур между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом" от 29 ноября 2013 года, дипмиссии и консульские учреждения стран-участниц соглашения должны принять решение в течение 10 календарных дней с даты получения заявок на оформление визы и других необходимых документов. Согласно пункту 3 той же статьи, если от заявителей требуется назначение встречи для подачи заявления, встреча должна, как правило, состояться в течение двух недель с даты запроса. Данные вопросы постоянно находятся в центре внимания Министерства иностранных дел", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке XİN Azərbaycan vətəndaşlarının Şengen vizası ilə bağlı üzləşdikləri çətinlikləri Aİ ölkələri ilə müzakirə edir

Экслюзивные новости

Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi