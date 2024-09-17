МИД: Мы знаем о трудностях, с которыми сталкиваются граждане, желающие получить шенгенскую визу

МИД Азербайджана обсуждает с диппредставительствами стран-членов ЕС вопрос упрощения процесса выдачи шенгенской визы гражданам Азербайджана.

МИД Азербайджана обсуждает с диппредставительствами стран-членов ЕС вопрос упрощения процесса выдачи шенгенской визы гражданам Азербайджана.

Об этом в интервью Report сказал начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Мы знаем о трудностях, с которыми сталкиваются граждане Азербайджана при подаче заявок на визу, особенно для поездок в страны Шенгенской зоны и неоднократно поднимали данную проблему в рамках Совместного комитета по упрощению визового режима между Азербайджаном и Европейским Союзом, а также в рамках двусторонних встреч и консульских консультаций с государствами-членами ЕС.

Хотелось бы особо отметить, что согласно пункту 1 статьи 7 "Соглашения об упрощении визовых процедур между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом" от 29 ноября 2013 года, дипмиссии и консульские учреждения стран-участниц соглашения должны принять решение в течение 10 календарных дней с даты получения заявок на оформление визы и других необходимых документов. Согласно пункту 3 той же статьи, если от заявителей требуется назначение встречи для подачи заявления, встреча должна, как правило, состояться в течение двух недель с даты запроса. Данные вопросы постоянно находятся в центре внимания Министерства иностранных дел", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.