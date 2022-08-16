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МИД: Ждем привлечения к ответственности напавших на посольство Азербайджана в Лондоне

МИД: Ждем привлечения к ответственности напавших на посольство Азербайджана в Лондоне 09:43
Внешняя политика
16 августа 2022 г. 10:14
МИД: Ждем привлечения к ответственности напавших на посольство Азербайджана в Лондоне

Инцидент в Лондоне является нападением на дипломатическую миссию нашей страны и провокацией членов радикальной религиозной группы. Это остро ставит вопрос о безопасности нашего посольства в Великобритании.

Как передает Report, об этом заявила руководитель управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова британского министра по европейским делам Грэхэма Стюарта.

По ее словам, в соответствии с международными обязательствами безопасность дипломатических представительств и дипломатов должна обеспечиваться страной пребывания. В связи с этим важно, что британский министр по европейским делам Великобритании Г. Стюарт на встрече с послом Азербайджана Элином Сулеймановым упомянул приоритетность вопроса безопасности дипломатического персонала.

"Азербайджанская сторона ждет детального расследования провокации против нашего посольства в Лондоне и привлечения к ответственности причастных к нападению на диппредставительство" - отметила Л.Абдуллаева.

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Версия на английском языке MFA: We expect those who provoked our embassy in London to be brought to justice
Версия на азербайджанском языке XİN: "Londondakı səfirliyimizə qarşı təxribat törədənlərin məsuliyyətə cəlb ediləcəyini gözləyirik"

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