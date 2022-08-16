МИД: Ждем привлечения к ответственности напавших на посольство Азербайджана в Лондоне

09:43

Инцидент в Лондоне является нападением на дипломатическую миссию нашей страны и провокацией членов радикальной религиозной группы. Это остро ставит вопрос о безопасности нашего посольства в Великобритании.

Как передает Report, об этом заявила руководитель управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова британского министра по европейским делам Грэхэма Стюарта.

По ее словам, в соответствии с международными обязательствами безопасность дипломатических представительств и дипломатов должна обеспечиваться страной пребывания. В связи с этим важно, что британский министр по европейским делам Великобритании Г. Стюарт на встрече с послом Азербайджана Элином Сулеймановым упомянул приоритетность вопроса безопасности дипломатического персонала.

"Азербайджанская сторона ждет детального расследования провокации против нашего посольства в Лондоне и привлечения к ответственности причастных к нападению на диппредставительство" - отметила Л.Абдуллаева.