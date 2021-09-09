МИД Азербайджана потребовал расследования фактов военных преступлений, совершенных Арменией

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по случаю 9 сентября - Международного Дня защиты образования от нападений.

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по случаю 9 сентября - Международного Дня защиты образования от нападений.

Как сообщает Report, в заявлении, в частности, отмечается:

"В соответствии с резолюцией 74/275 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), 9 сентября отмечается Международный День защиты образования от нападений. Азербайджанская Республика, присоединившаяся к Конвенции по правам ребенка и Дополнительному протоколу о вовлечении детей в вооруженные конфликты, а также к Женевской конвенции о защите жертв войны, решительно и последовательно поддерживает международные усилия, направленные на обеспечение эффективной защиты прав ребенка и улучшение положения детей, пострадавших в вооруженных конфликтах".

Отмечается, что в ходе вооруженной агрессии Армении против Азербайджана, продолжавшейся около 30 лет, образовательной инфраструктуре Азербайджана был нанесен серьезный ущерб, полностью уничтожены более тысячи учебных заведений и детских садов. "Сотни тысяч азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев смогли реализовать свои права на образование, испытывая серьезные проблемы, обусловленные военной агрессией Армении. Учебные заведения на территории Азербайджана регулярно подвергались обстрелам со стороны вооруженных сил Армении. Во время прошлогодней 44-дневной войны Армения, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, целенаправленно подвергала обстрелу школы, в результате чего были разрушены 54 наши школы, трагически погибли 10 школьников в возрасте от 6 до 15 лет, 16 получили ранения.

После завершения конфликта мы восстанавливаем наши школы на освобожденных территориях".

"9 сентября совместно с мировым сообществом, вновь подчеркиваем ответственность Армении за военные преступления, совершенные против азербайджанских школьников, и важность уважения права детей на получение образования в безопасных условиях. Мы требуем от Армении соблюдения международных обязательств по расследованию многочисленных фактов военных преступлений, совершенных вооруженными силами этой страны, и привлечению виновных в этих преступлениях к ответственности", - отмечается в заявлении.