МИД: Мы решительно отвергаем обвинения в совершении каких-либо "культурных преступлений"

Управление пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики (МИД) прокомментировало необоснованные утверждения Армении о совершении "культурных преступлений" на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях.

Управление пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики (МИД) прокомментировало необоснованные утверждения Армении о совершении "культурных преступлений" на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях.

Как сообщает Report, в заявлении МИД говорится:

"25 марта 2021 года в эфире BBC News было озвучено утверждение о так называемом "исчезновении армянской церкви" в азербайджанском городе Джебраил. Азербайджан серьезно относится к таким обвинениям, но решительно отвергает утверждения Национальной комиссии Армении по делам ЮНЕСКО о совершении Азербайджаном каких-либо "культурных преступлений".

Азербайджанская Республика неоднократно подтверждала свою приверженность сохранению культурного и религиозного разнообразия, и эта позиция остается неизменной.

Вопрос о так называемом "исчезновении" следует рассматривать комплексно. Данная часовня была незаконно построена Арменией в период почти 30-летней оккупации на землях, являющихся международно признанными азербайджанскими территориями, которые до незаконной оккупации в 1993 году были заселены этническими азербайджанцами. Часовня была построена в период, когда Армения разрушала дома и культурное наследие азербайджанцев, проживавших в Джебраиле и других оккупированных регионах Азербайджана на протяжении поколений.

Часовня, построенная армянами всего пять лет назад для обслуживания оккупационных сил, никак не может считаться частью культурной истории Джабраила".