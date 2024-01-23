МИД: Мы решительно отвергаем необоснованные претензии Борреля в адрес Азербайджана

Мы решительно отвергаем необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, выдвинутые верховным представителем союза по иностранным делам и политике безопасности/вице-президентом Комиссии ЕС Йозефом Боррелем во время пресс-конференции по итогам заседания сове

Мы решительно отвергаем необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, выдвинутые верховным представителем союза по иностранным делам и политике безопасности/вице-президентом Комиссии ЕС Йозефом Боррелем во время пресс-конференции по итогам заседания совета по международным отношениям 22 января 2024 г.

Как передает Report , об этом сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Явное искажение фактов верховным представителем ЕС является пренебрежением к легитимным интересам Азербайджана, и такая угрожающая риторика является ярким примером двойных стандартов, еще больше обостряющих отношения между Азербайджаном и ЕС.

Верховный представитель не только полностью искажает взгляды президента Азербайджана на исторические факты о территориях Азербайджана и Армении, но и провоцирует милитаристскую и агрессивную политику в отношении Азербайджана.

Несмотря на то, что международное сообщество не предпринимало никаких усилий, чтобы убедить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, Азербайджан всегда был привержен переговорам с Арменией, миру и стабильности. Меры, принятые Азербайджаном по прекращению агрессии и сепаратизма, создают предпосылки для заключения мирного договора с Арменией.

Кроме того, заявление представителя ЕС о солидарности с Францией в связи с выдворением азербайджанских дипломатов является не только открытым вмешательством в процесс продолжающегося правового расследования, но и оправданием незаконных действий выдворенных из Азербайджана французских дипломатов. Такое предвзятое заявление, наряду с игнорированием необоснованных мер против азербайджанских дипломатов во Франции, демонстрирует, как некоторые государства, открыто пренебрегающие всеми правилами и инструкциями дипломатической этики, отказывающие проводить расследование по делу, оказывают негативное влияние на эту структуру.

Азербайджан, будучи верным своим международным обязательствам и международному праву, будет решительно пресекать любые претензии, противоречащие его национальным интересам, и попытки легитимизации угрожающей риторики".