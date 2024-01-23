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МИД: Меры Азербайджана по пресечению сепаратизма создали основу для мира с Арменией

МИД: Меры Азербайджана по пресечению сепаратизма создали основу для мира с Арменией Мы решительно отвергаем необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, выдвинутые верховным представителем союза по иностранным делам и политике безопасности/вице-президентом Комиссии ЕС Йозефом Боррелем во время пресс-конференции по итогам заседания сове
Внешняя политика
23 января 2024 г. 09:06
МИД: Меры Азербайджана по пресечению сепаратизма создали основу для мира с Арменией

Меры, предпринятые Азербайджаном по прекращению агрессии и сепаратизма, закладывают основу для заключения мирного соглашения с Арменией.

Как передает Report, об этом сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Несмотря на то, что международное сообщество не предпринимало никаких усилий для убеждения Армении действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, Азербайджан всегда был привержен переговорам по нормализации отношений с Арменией, миру и стабильности. Меры, принятые Азербайджаном по прекращению агрессии и сепаратизма на своей территории, создают предпосылки для заключения мирного договора с Арменией.

А.Гаджизаде отметил, что верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель не только полностью искажает заявления президента Азербайджана касательно исторических фактов об Азербайджане и Армении, но и такими действиями провоцирует милитаристскую и агрессивную политику по отношению к Азербайджану.

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Версия на английском языке MFA: Azerbaijan’s measures ending aggression pave way for concluding peace agreement with Armenia
Версия на азербайджанском языке XİN: Azərbaycanın təcavüzə son qoyduğu tədbirlər Ermənistanla sülh sazişinə zəmin yaradır

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