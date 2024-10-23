МИД: Мы отвергаем безосновательное и предвзятое заявление еврокомиссара Николаса Шмита в адрес Азербайджана

22 октября, во время обсуждений в Европарламенте, мы решительно отвергаем неприемлемые, необоснованные и полностью предвзятые заявления еврокомиссара по вопросам занятости и социальных прав Николаса Шмита против Азербайджана.

22 октября, во время обсуждений в Европарламенте, мы решительно отвергаем неприемлемые, необоснованные и полностью предвзятые заявления еврокомиссара по вопросам занятости и социальных прав Николаса Шмита против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя необоснованные утверждения, прозвучавшие во время обсуждений в Европарламенте.

"Заявление, подготовленное Европейской службой внешних связей (EEAS), абсолютно оторвано от реальности и представляет собой очередную неудачную попытку вмешательства во внутренние дела Азербайджана.

Утверждения о том, что некоторые граждане Азербайджана привлекаются к уголовной ответственности за свои политические взгляды или что уголовные дела против лиц, представляющих себя журналистами или защитниками прав человека, якобы имеют политическую мотивацию, являются абсолютно ложными.

Эта вредная позиция EEAS и Европарламента давно доказала свою неэффективность и лишь усложняет отношения между Азербайджаном и Европой", — отметил Гаджизаде.

Представитель МИД подчеркнул, что, на фоне полного безразличия институтов Евросоюза к многолетней агрессии Армении против Азербайджана, систематическим нарушениям прав человека в некоторых странах ЕС, росту исламофобии и отвратительной неоколониальной политике, а также к фактам гибели людей в тюрьмах и на акциях протеста, как, например, в движении "желтых жилетов", Европейский комиссар не имеет морального права говорить о правах человека в Азербайджане или о мирных усилиях между Азербайджаном и Арменией.

"Попытки некоторых европейских политиков связывать предстоящую 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) с политически мотивированными вопросами, не соответствующими сути работы по климатическим изменениям, демонстрируют их истинное лицо.

Мы призываем Европарламент и ЕС в целом прекратить одностороннюю политику, противоречащую миру и стабильности в регионе", - добавил представитель МИД.