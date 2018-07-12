МИД: Мы одобряем поддержку территориальной целостности Азербайджана на саммите НАТО в Брюсселе

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Баку. 12 июля.REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) распространило заявление о саммите НАТО в Брюсселе.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 10-12 июля 2018 года находился с рабочим визитом в столице Королевства Бельгии - в городе Брюсселе. Во время визита президент Ильхам Алиев принял участие на заседании Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств со странами, вносящими вклад в миссию НАТО в Афганистане "Решительная поддержка". На заседании президент Ильхам Алиев выступил с речью.

"Государства-члены НАТО в коммюнике, принятом по итогам саммита, в очередной раз поддержали территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджанской Республики и урегулирование армяно-азербайджанского конфликта на основе этих принципов.

Начиная с 2006 года государства-члены НАТО в резолюциях, принимаемых по итогам саммита, постоянно поддерживали территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджанской Республики.

Азербайджанская Республика приветствует уважение и поддержку территориальной целостности, суверенитету, в том числе неприкосновенности границ, высказанные в очередной раз государствами-членами Евросоюза и НАТО в соответственно Документе о приоритетах партнерства Евросоюза и Азербайджана и коммюнике Брюссельского саммита НАТО", - говорится в заявлении.