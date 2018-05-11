МИД: Муниципальный совет города Альфорвиль был вынужден ликвидировать "хартию", подписанную с карабахскими сепаратистами

© Report

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ "Действующее во Франции армянское лобби с 2013 года старается под видом "братства" между оккупированными городами Азербайджана и городами и поселками Франции подписывать незаконные документы и тем самым пропагандировать сепаратистский режим".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он сказал, что в результате совместных работ МИД Азербайджана и посольства страны во Франции с соответствующими структурами во Франции была ликвидирована незаконная "хартия" ("la Charte d’amitié entre Alfortville et Berdzor"), подписанная в 2017 году городом Альфорвиль во французском регионе Иль-де-Франс и оккупированным азербайджанским городом Лачын.

8 марта 2018 года состоялось первое судебное заседание по данному вопросу, и прозвучало требование ликвидировать решением суда данную "хартию".

В результате 12 апреля 2018 года муниципальный совет города Альфорвиль, не дожидаясь решения суда, 41 голосом "за" и одним воздержавшимся был вынужден ликвидировать незаконную "хартию" ("la Charte d’amitié entreAlfortville et Berdzor") от 30 июня 2017 года. Отметим, что 7 членов муниципального совета имеют армянское происхождение.

"В то же время мы призываем МИД Франции и все соответствующие структуры страны предпринять строгие шаги для предотвращения любой деятельности органов местного самоуправления в связи с оккупированными территориями Азербайджана, в том числе организации незаконных визитов".