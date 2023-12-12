МИД РФ: Москва всегда готова принять переговоры между Баку и Ереваном

Россия всегда готова принять переговоры по азербайджано-армянскому урегулированию, рассчитывает, что в Баку и Ереване принимают в расчет актуальность соответствующего предложения.

Россия всегда готова принять переговоры по азербайджано-армянскому урегулированию, рассчитывает, что в Баку и Ереване принимают в расчет актуальность соответствующего предложения.

Как сообщает Report, об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин на приеме в День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

"Наши предложения о проведении мирных переговоров по мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном на московской площадке имеют открытый характер для наших партнеров из Армении и Азербайджана. Мы очень надеемся, что в Ереване и Баку помнят об этом и понимают это", - отметил замминистра.

"Мы всегда готовы к такой работе", - добавил Галузин в ответ на вопрос, прорабатывается ли сейчас по дипломатическим каналам встреча глав МИД трех стран в Москве.

Он добавил, что расширение наблюдательной миссии ЕС в Армении не посодействует армяно-азербайджанскому урегулированию, только усилит напряженность.

Политика Евросоюза на Южном Кавказе направлена исключительно на вытеснение РФ, отметил замглавы МИД РФ.