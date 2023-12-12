О нас

МИД РФ: Москва всегда готова принять переговоры между Баку и Ереваном

МИД РФ: Москва всегда готова принять переговоры между Баку и Ереваном Россия всегда готова принять переговоры по азербайджано-армянскому урегулированию, рассчитывает, что в Баку и Ереване принимают в расчет актуальность соответствующего предложения.
Внешняя политика
12 декабря 2023 г. 20:44
МИД РФ: Москва всегда готова принять переговоры между Баку и Ереваном

Россия всегда готова принять переговоры по азербайджано-армянскому урегулированию, рассчитывает, что в Баку и Ереване принимают в расчет актуальность соответствующего предложения.

Как сообщает Report, об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин на приеме в День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

"Наши предложения о проведении мирных переговоров по мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном на московской площадке имеют открытый характер для наших партнеров из Армении и Азербайджана. Мы очень надеемся, что в Ереване и Баку помнят об этом и понимают это", - отметил замминистра.

"Мы всегда готовы к такой работе", - добавил Галузин в ответ на вопрос, прорабатывается ли сейчас по дипломатическим каналам встреча глав МИД трех стран в Москве.

Он добавил, что расширение наблюдательной миссии ЕС в Армении не посодействует армяно-азербайджанскому урегулированию, только усилит напряженность.

Политика Евросоюза на Южном Кавказе направлена исключительно на вытеснение РФ, отметил замглавы МИД РФ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mixail Qaluzin: "Moskva Bakı ilə İrəvan arasında danışıqları qəbul etməyə həmişə hazırdır"

Другие новости из категории

Россия пригласила всех лидеров СНГ на неформальный саммит в Петербурге
Россия пригласила всех лидеров СНГ на неформальный саммит в Петербурге
12 декабря 2023 г. 20:39
Министр обороны Кипра: Недавнее заявление Баку и Еревана – исторический шанс для мира в регионе
Министр обороны Кипра: Недавнее заявление Баку и Еревана – исторический шанс для мира в регионе
12 декабря 2023 г. 19:18
Обсуждено развитие сотрудничества между парламентами Азербайджана и Турции
ФотоОбсуждено развитие сотрудничества между парламентами Азербайджана и Турции
12 декабря 2023 г. 17:57
Эрдоган принял парламентскую делегацию Азербайджана
ФотоЭрдоган принял парламентскую делегацию Азербайджана
12 декабря 2023 г. 17:10
Представительство Азербайджана при НАТО почтило память Гейдара Алиева
ФотоПредставительство Азербайджана при НАТО почтило память Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 16:39
Заместители глав МИД Азербайджана и Бахрейна обсудили перспективы сотрудничества
ФотоЗаместители глав МИД Азербайджана и Бахрейна обсудили перспективы сотрудничества
12 декабря 2023 г. 16:25
Папуашвили: Грузию и Азербайджан связывают братские отношения
Папуашвили: Грузию и Азербайджан связывают братские отношения
12 декабря 2023 г. 15:59
Обренович: Азербайджан сыграет важную роль в энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан сыграет важную роль в энергобезопасности Сербии
12 декабря 2023 г. 15:20
Джейхун Байрамов: В регионе Южного Кавказа возникла историческая возможность для мира и развития
Джейхун Байрамов: В регионе Южного Кавказа возникла историческая возможность для мира и развития
12 декабря 2023 г. 14:34
Утверждено решение о передаче председательства в ГУАМ Азербайджану
Утверждено решение о передаче председательства в ГУАМ Азербайджану
12 декабря 2023 г. 14:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi