МИД Молдовы: Кишинев ценит сотрудничество с Азербайджаном, рассчитывает на развитие диалога

МИД Молдовы поздравил Азербайджан по случаю Дня независимости.

Как передает Report, публикацией об этом внешнеполитическое ведомство поделилось на своей странице в социальных сетях.

"Сердечно поздравляем народ и правительство Азербайджана с Днем независимости! Молдова ценит дружеские отношения и плодотворное сотрудничество между нашими странами и надеется на продолжение и развитие диалога", - говорится в сообщении.