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МИД: Молдова не признает т.н. "выборы" в Карабахе

МИД: Молдова не признает т.н. "выборы" в Карабахе Молдова не признает так называемые "выборы", состоявшиеся 9 сентября, в Карабахском регионе Азербайджана, поскольку они противоречат основополагающим нормам и принципам международного права.
Внешняя политика
9 сентября 2023 г. 17:42
МИД: Молдова не признает т.н. выборы в Карабахе

Молдова не признает так называемые "выборы", состоявшиеся 9 сентября в Карабахском регионе Азербайджана, поскольку они противоречат основополагающим нормам и принципам международного права.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции подтверждает решительную поддержку Республикой Молдова суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ", - отмечается в заявлении МИД.

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Версия на азербайджанском языке XİN: “Moldova Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki qondarma “seçkiləri" tanımır”
Версия на английском языке MFA: Moldova does not recognize so-called ‘presidential elections’ in Karabakh

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