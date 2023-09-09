МИД: Молдова не признает т.н. "выборы" в Карабахе

Молдова не признает так называемые "выборы", состоявшиеся 9 сентября, в Карабахском регионе Азербайджана, поскольку они противоречат основополагающим нормам и принципам международного права.

Молдова не признает так называемые "выборы", состоявшиеся 9 сентября в Карабахском регионе Азербайджана, поскольку они противоречат основополагающим нормам и принципам международного права.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции подтверждает решительную поддержку Республикой Молдова суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ", - отмечается в заявлении МИД.