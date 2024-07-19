МИД: Мнения Макрона, оправдывающие милитаризацию Армении, препятствуют мирному процессу

Мнения президента Франции Эмманюэля Макрона, озвученные на саммите Европейского политического сообщества и оправдывающие политику милитаризации Армении, демонстрируя явную предвзятость в отношении Азербайджана, являются еще одним ярким примером попыток Фр

Мнения президента Франции Эмманюэля Макрона, озвученные на саммите Европейского политического сообщества и оправдывающие политику милитаризации Армении, демонстрируя явную предвзятость в отношении Азербайджана, являются еще одним ярким примером попыток Франции создать напряженность в регионе и помешать мирному процессу.

Как сообщает Report , об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Напоминаем французской стороне, что война, которую мы вели на суверенных территориях Азербайджана, чтобы положить конец 30-летней оккупации Армении, восстановить суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, была легитимным правом нашей страны в рамках международного права. Любые усилия Азербайджана, в том числе усиление его военного потенциала, направлялись и направлены на достижение справедливой цели. Однако этого нельзя сказать в отношении Армении, которая является государством-оккупантом", - отметил А.Гаджизаде.

По его словам, тот факт, что Франция выдает Армению за миролюбивую страну, хотя последняя на протяжении почти 30 лет держала под оккупацией территории Азербайджана, изгнала около миллиона азербайджанцев с родной земли, совершила массовые убийства и преступления против человечности, демонстрирует, насколько несправедлива политика этой страны как в период посредничества, так и после 44-дневной Отечественной войны.

"Мы также хотели бы напомнить, что именно политика таких государств, как Франция, которая не способствовала мирному разрешению конфликта, не позволяла положить конец оккупации азербайджанских территорий Арменией, на протяжении почти 30 лет прикрывала агрессию Армении.

Учитывая вышеизложенное, еще раз заявляем, что усилия Франции, которые не служат миру и нарушают дестабилизацию в регионе, не принесут никаких результатов", - заявил Айхан Гаджизаде.