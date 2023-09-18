О нас

МИД: МККК заявил Азербайджану, что армяне не обеспечивают безопасность конвоев

МИД: МККК заявил Азербайджану, что армяне не обеспечивают безопасность конвоев "11 сентября, вскоре после получения Международным Комитетом Красного Креста (МККК) соответствующих заявок на перевозку грузов, азербайджанская сторона заявила, что готова создать условия для транзита указанных грузов, а также попросила МККК сообщи
Внешняя политика
18 сентября 2023 г. 18:08
МИД: МККК заявил Азербайджану, что армяне не обеспечивают безопасность конвоев

11 сентября, вскоре после получения Международным Комитетом Красного Креста (МККК) соответствующих заявок на перевозку грузов, азербайджанская сторона заявила, что готова создать условия для проезда указанных грузов, а также попросила МККК сообщить дату и время, когда он будет организован. В ответ на это МККК сообщил азербайджанской стороне, что армянская сторона не дала "зеленый свет" на принятие грузов и обеспечение безопасности конвоев МККК.

Как сообщает Report, об этом говорилось на брифинге для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, состоявшегося 18 сентября в министерстве иностранных дел с участием помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова и заместителя министра иностранных дел Фариза Рзаева.

Было отмечено, что несмотря на то, что Азербайджан рассматривал различные варианты одновременного провоза грузов через Лачын и Агдам, отвечая на призывы вовлеченных международных партнеров, армянская сторона постоянно нарушала договоренности и приводила все новые отговорки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке XİN: "BQXK Azərbaycana bildirib ki, ermənilər konvoylarının təhlükəsizliyini təmin etmir"

Экслюзивные новости

Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик
Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик
18 сентября 2023 г. 16:26
Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном
Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном
18 сентября 2023 г. 16:21
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
15 сентября 2023 г. 12:02
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
14 сентября 2023 г. 12:46
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
12 сентября 2023 г. 16:24
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi