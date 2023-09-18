МИД: МККК заявил Азербайджану, что армяне не обеспечивают безопасность конвоев

11 сентября, вскоре после получения Международным Комитетом Красного Креста (МККК) соответствующих заявок на перевозку грузов, азербайджанская сторона заявила, что готова создать условия для проезда указанных грузов, а также попросила МККК сообщить дату и время, когда он будет организован. В ответ на это МККК сообщил азербайджанской стороне, что армянская сторона не дала "зеленый свет" на принятие грузов и обеспечение безопасности конвоев МККК.
Как сообщает Report, об этом говорилось на брифинге для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, состоявшегося 18 сентября в министерстве иностранных дел с участием помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова и заместителя министра иностранных дел Фариза Рзаева.
Было отмечено, что несмотря на то, что Азербайджан рассматривал различные варианты одновременного провоза грузов через Лачын и Агдам, отвечая на призывы вовлеченных международных партнеров, армянская сторона постоянно нарушала договоренности и приводила все новые отговорки.