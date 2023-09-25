МИД: МККК подтвердил соблюдение Азербайджаном норм межправа в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе

Международные организации, в том числе Международный комитет Красного креста (МККК), подтвердили тот факт, что антитеррористические мероприятия Азербайджана в Карабахском регионе проводились с соблюдением всех норм международного гуманитарного права.

Международные организации, в том числе Международный комитет Красного креста (МККК), подтвердили тот факт, что антитеррористические мероприятия Азербайджана в Карабахском регионе проводились с соблюдением всех норм международного гуманитарного права.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявления президента Франции Эмманюэля Макрона в эфире программы EN DIRECT на канале TF1.

А.Гаджизаде напомнил, что локальные антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджаном 19-20 сентября, были направлены против незаконных армянских вооруженных формирований, орудующих в Карабахском регионе.

"Даже премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг информацию о том, что целью Азербайджана якобы было гражданское население. Подобные заявления в адрес Азербайджана не имеют под собой никаких оснований", - сказал представитель МИД.