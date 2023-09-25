О нас

МИД: МККК подтвердил соблюдение Азербайджаном норм межправа в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе

МИД: МККК подтвердил соблюдение Азербайджаном норм межправа в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе Международные организации, в том числе Международный комитет Красного креста (МККК), подтвердили тот факт, что антитеррористические мероприятия Азербайджана в Карабахском регионе проводились с соблюдением всех норм международного гуманитарного права.
Внешняя политика
25 сентября 2023 г. 14:11
МИД: МККК подтвердил соблюдение Азербайджаном норм межправа в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе

Международные организации, в том числе Международный комитет Красного креста (МККК), подтвердили тот факт, что антитеррористические мероприятия Азербайджана в Карабахском регионе проводились с соблюдением всех норм международного гуманитарного права.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявления президента Франции Эмманюэля Макрона в эфире программы EN DIRECT на канале TF1.

А.Гаджизаде напомнил, что локальные антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджаном 19-20 сентября, были направлены против незаконных армянских вооруженных формирований, орудующих в Карабахском регионе.

"Даже премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг информацию о том, что целью Азербайджана якобы было гражданское население. Подобные заявления в адрес Азербайджана не имеют под собой никаких оснований", - сказал представитель МИД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Strict adherence to norms of international humanitarian law by Azerbaijan during anti-terror measures confirmed by ICRC - MFA
Версия на азербайджанском языке XİN: "BQXK antiterror tədbirləri zamanı humanitar hüququn bütün normalarına əməl edildiyini təsdiqləyib"

Самое читаемое

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 сентября 2023 г. 14:40
Эрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
ВидеоЭрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
19 сентября 2023 г. 21:18
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
21 сентября 2023 г. 14:34
Президент Турции посетит Нахчыван
Президент Турции посетит Нахчыван
24 сентября 2023 г. 11:44
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Экс-президент Болгарии поблагодарил Азербайджан за проведение конференции по поиску пропавших без вести
Экс-президент Болгарии поблагодарил Азербайджан за проведение конференции по поиску пропавших без вести
18 сентября 2023 г. 16:11
Захарова: МИД России находится в контакте с азербайджанской стороной
Захарова: МИД России находится в контакте с азербайджанской стороной
19 сентября 2023 г. 14:42
Президент Северного Кипра выразил поддержку Азербайджану в проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе
Президент Северного Кипра выразил поддержку Азербайджану в проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе
20 сентября 2023 г. 12:47
Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора
Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора
20 сентября 2023 г. 20:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi