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МИД: Миссия ООН по инициативе Азербайджана посетит Карабах в ближайшие дни

МИД: Миссия ООН по инициативе Азербайджана посетит Карабах в ближайшие дни Азербайджан пригласил представителей органов ООН посетить Карабахский регион, в то время как Армения за годы оккупации ограничивала поездки международных миссий в регион, чтобы скрыть следы незаконной деятельности на азербайджанских территориях.
Внешняя политика
29 сентября 2023 г. 17:55
МИД: Миссия ООН по инициативе Азербайджана посетит Карабах в ближайшие дни

Азербайджан пригласил представителей органов ООН посетить Карабахский регион, в то время как Армения за годы оккупации ограничивала поездки международных миссий в регион, чтобы скрыть следы незаконной деятельности на азербайджанских территориях.

Как сообщает Report, об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос о запланированном визите миссии ООН в Карабахский регион Азербайджана.

"Как известно, армянская сторона на протяжении длительного времени препятствовала или ограничивала поездки международных миссий на оккупированные территории Азербайджана, чтобы скрыть следы своей незаконной деятельности, включая оккупацию, разрушения и незаконные поселения. Даже после визита ограниченных миссий, Армения либо игнорировала результаты, либо искажала их", - сказал он.

Представитель МИД подчеркнул, что Азербайджан в свою очередь после проведенных 19-20 сентября локальных антитеррористических мероприятий пригласил соответствующие органы ООН направить своих представителей в Карабахский регион.

"Визит будет организован в ближайшие дни под эгидой резидента-координатора ООН в Азербайджане, в соответствии с "Рамочным документом о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2021-2025 годы" между ООН и Азербайджаном", - сказал А.Гаджизаде.

По его словам, визит предоставит возможность ознакомиться с текущей гуманитарной деятельностью Азербайджана в регионе. "Кроме того, прибывшая делегация сможет ознакомиться с работами по восстановлению инфраструктуры, процессом разоружения незаконных армянских вооруженных формирований, конфискованным вооружением, с минной угрозой в регионе", - сказал он.

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Версия на английском языке MFA: Visit of relevant UN agencies to Karabakh will be conducted in coming days
Версия на азербайджанском языке XİN: "BMT-nin müvafiq qurumlarının missiyası yaxın günlərdə Qarabağa səfər edəcək"

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