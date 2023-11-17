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МИД: Международный суд отклонил требование Армении о выводе азербайджанских военнослужащих из Карабаха

МИД: Международный суд отклонил требование Армении о выводе азербайджанских военнослужащих из Карабаха Азербайджан принял к сведению решение Международного суда по делу Армения против Азербайджана о временных мерах в связи с применением Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации (CERD) от 17 ноября 2023 года.
Внешняя политика
17 ноября 2023 г. 20:20
МИД: Международный суд отклонил требование Армении о выводе азербайджанских военнослужащих из Карабаха

Азербайджан принял к сведению решение Международного суда по делу Армения против Азербайджана о временных мерах в связи с применением Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации (CERD) от 17 ноября 2023 года.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

"Мы приветствуем решение суда, еще раз подтверждающее суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, отклоняющее требование Армении, ставящее под сомнение давно принятый и признанный на международном уровне суверенитет Азербайджана над Карабахом. Также примечательно, что суд отклонил необоснованное и нелепое требование о выводе из Карабахского региона личного состава всех военных и правоохранительных органов Азербайджана.

Указанные судом меры принимают уже заявленную политику правительства Азербайджана в отношении армянских жителей Карабаха. Это включает в себя нашу приверженность обеспечению безопасности и защиты всех жителей, независимо от их национального или этнического происхождения. Азербайджан никогда не выселял армянских жителей из Карабаха, и, несмотря на призывы Азербайджана не покидать регион, их решением было переехать в Армению и другие страны. Азербайджан в соответствии со своей Конституцией и соответствующими международными обязательствами стремится защищать права армянских жителей Карабаха наравне с другими гражданами Азербайджана.

Тот факт, что суд не потребовал принятия каких-либо мер в связи с требованием Армении облегчить визит миссий ООН в Карабахский регион и сотрудничество с Международным Комитетом Красного Креста (МККК), является признанием открытости и сотрудничества Азербайджана в этой области. Это делает все обвинения против нашей страны по существу необоснованными.

Азербайджан охраняет частную собственность, памятники культуры, артефакты, а также регистрационные документы в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами. Таким образом, то, что суд не упомянул эти темы, в то же время является подтверждением мер, предпринятых Азербайджаном.

Суд также не удовлетворил запрос Армении, касающийся следственных действий Азербайджана в отношении лиц, связанных с незаконным сепаратистским режимом, которые задержаны Азербайджаном в соответствии с применимыми статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики по обвинению в военной агрессии, подстрекательстве к сепаратизму, террористических актах и т.д. Азербайджан ждет, что Армения и все другие стороны прекратят вмешательство в законные следственные действия.

Азербайджан серьезно относится к своим обязательствам по CERD. Мы привержены защите этих обязательств и прав всех людей в рамках международного права и сосредоточены на построении мирного и процветающего региона", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Baku: ICJ rejected Armenia's baseless request on withdrawal of Azerbaijani military from Karabakh
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın növbəti fiaskosu: BƏM Azərbaycan Ordusunun Qarabağdan çıxarılması ilə bağlı İrəvanın tələbini rədd edib

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