О нас

МИД: Международный суд ООН расследует нарушения прав азербайджанцев со стороны Армении

МИД: Международный суд ООН расследует нарушения прав азербайджанцев со стороны Армении Азербайджан принял к сведению решения Международного суда ООН (МС ООН) от 12 ноября 2024 года по предварительным возражениям, выдвинутым Азербайджаном и Арменией по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛ
Внешняя политика
13 ноября 2024 г. 08:54
МИД: Международный суд ООН расследует нарушения прав азербайджанцев со стороны Армении

Азербайджан принял к сведению решения Международного суда ООН (МС ООН) от 12 ноября 2024 года по предварительным возражениям, выдвинутым Азербайджаном и Арменией по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД).

Как сообщает Report, вчера Международный суд вынес решение по международным искам Азербайджана против Армении в связи с масштабными нарушениями прав человека в отношении азербайджанцев со стороны последней.

На протяжении десятилетий Азербайджан стремился привлечь Армению к ответственности за систематические этнические чистки, приведшие к превращению в беженцев и внутренне перемещенных лиц более миллиона азербайджанцев. Эти усилия не были напрасными - эти и другие неправомерные действия Армении во время десятилетий оккупации международно признанной территории Азербайджана теперь будут детально рассмотрены судом ООН на стадии рассмотрения дела по существу, говорится в заявлении.

Более того, суд справедливо отклонил попытку Армении исключить иски, касающиеся установки Арменией мин и взрывоопасных ловушек. Крайне важно добиться справедливости для жертв минной угрозы со стороны Армении, число которых, к сожалению, продолжает расти и по сей день. Совсем недавно, 10 ноября, еще один гражданин Азербайджана пострадал при подрыве на мине, указали в МИДе.

Минирование гражданских районов не только угрожает жизни мирных жителей, но и ставит под угрозу мирное соглашение, достижению которого Азербайджан остается привержен.

"Что касается предварительных возражений Азербайджана по искам Армении, суд принял решение оставить анализ фактов и доказательств, связанных с ложными утверждениями Армении о расовой дискриминации, на стадию рассмотрения дела по существу. Азербайджан уверен, что рассмотренные доказательства покажут, что нарушения международного права не имели место", - написано в заявлении.

Как указали во внешнеполитическом ведомстве, это не единственное правовое направление, используемое Азербайджаном против нелегальных действий Армении. Азербайджан также добивается возмещения ущерба и финансовой компенсации за нарушения Арменией международного права в других инстанциях по фактам разрушения окружающей среды и энергетической инфраструктуры во время оккупации.

"Мы продолжим усилия по привлечению Армении к ответственности за многочисленные нарушения международного права в отношении азербайджанцев и Азербайджана во время десятилетий оккупации международно признанной территории нашей страны и связанных с этим конфликтов", - указано в заявлении МИД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке MFA: UN International Court investigates violations of Azerbaijanis' rights by Armenia
Версия на азербайджанском языке XİN: Ermənistanın qanunsuzluqlarını Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi araşdıracaq

Экслюзивные новости

Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
12 ноября 2024 г. 17:23
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
7 ноября 2024 г. 15:31
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
6 ноября 2024 г. 17:27
Генсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
ФотоГенсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
6 ноября 2024 г. 16:56
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
5 ноября 2024 г. 17:23
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
5 ноября 2024 г. 16:01
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi