МИД: Международный суд ООН расследует нарушения прав азербайджанцев со стороны Армении

Азербайджан принял к сведению решения Международного суда ООН (МС ООН) от 12 ноября 2024 года по предварительным возражениям, выдвинутым Азербайджаном и Арменией по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛ

Азербайджан принял к сведению решения Международного суда ООН (МС ООН) от 12 ноября 2024 года по предварительным возражениям, выдвинутым Азербайджаном и Арменией по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД).

Как сообщает Report, вчера Международный суд вынес решение по международным искам Азербайджана против Армении в связи с масштабными нарушениями прав человека в отношении азербайджанцев со стороны последней.

На протяжении десятилетий Азербайджан стремился привлечь Армению к ответственности за систематические этнические чистки, приведшие к превращению в беженцев и внутренне перемещенных лиц более миллиона азербайджанцев. Эти усилия не были напрасными - эти и другие неправомерные действия Армении во время десятилетий оккупации международно признанной территории Азербайджана теперь будут детально рассмотрены судом ООН на стадии рассмотрения дела по существу, говорится в заявлении.

Более того, суд справедливо отклонил попытку Армении исключить иски, касающиеся установки Арменией мин и взрывоопасных ловушек. Крайне важно добиться справедливости для жертв минной угрозы со стороны Армении, число которых, к сожалению, продолжает расти и по сей день. Совсем недавно, 10 ноября, еще один гражданин Азербайджана пострадал при подрыве на мине, указали в МИДе.

Минирование гражданских районов не только угрожает жизни мирных жителей, но и ставит под угрозу мирное соглашение, достижению которого Азербайджан остается привержен.

"Что касается предварительных возражений Азербайджана по искам Армении, суд принял решение оставить анализ фактов и доказательств, связанных с ложными утверждениями Армении о расовой дискриминации, на стадию рассмотрения дела по существу. Азербайджан уверен, что рассмотренные доказательства покажут, что нарушения международного права не имели место", - написано в заявлении.

Как указали во внешнеполитическом ведомстве, это не единственное правовое направление, используемое Азербайджаном против нелегальных действий Армении. Азербайджан также добивается возмещения ущерба и финансовой компенсации за нарушения Арменией международного права в других инстанциях по фактам разрушения окружающей среды и энергетической инфраструктуры во время оккупации.

"Мы продолжим усилия по привлечению Армении к ответственности за многочисленные нарушения международного права в отношении азербайджанцев и Азербайджана во время десятилетий оккупации международно признанной территории нашей страны и связанных с этим конфликтов", - указано в заявлении МИД.