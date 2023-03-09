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МИД: Международное сообщество не должно оставаться равнодушным к армянскому террору

МИД: Международное сообщество не должно оставаться равнодушным к армянскому террору Международное сообщество и партнеры не должны оставаться равнодушными к террору со стороны Армении.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 15:55
МИД: Международное сообщество не должно оставаться равнодушным к армянскому террору

Международное сообщество и партнеры не должны оставаться равнодушными к террору со стороны Армении.

Как передает Report, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

Отмечается, что армянский минный террор продолжает забирать жизни азербайджанцев: "Сегодня в результате подрыва на мине был тяжело ранен азербайджанский мирный житель, число убитых и раненых увеличилось до 284 после войны 2020 года".

9 марта на освобожденной от оккупации территории Тертерского района Ягуар Хадиев 1989 г.р. получил телесные повреждения различной степени тяжести, подорвавшись на мине.

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Версия на английском языке Azerbaijan calls on international partners not to be indifferent to Armenia’s terror 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Beynəlxalq tərəfdaşlar Ermənistanın terroruna biganə qalmamalıdır!"

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