МИД: Международное сообщество должно призвать Армению свернуть с опасного пути

Суверенитет и территориальная целостность Азербайджана так же важны, как суверенитет и территориальная целостность любой другой страны.

Суверенитет и территориальная целостность Азербайджана так же важны, как суверенитет и территориальная целостность любой другой страны.

Как сообщает Report, об этом говорилось на брифинге в МИД Азербайджана для аккредитованного в стране дипломатического корпуса с участием помощника президента - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, представителя президента по особым поручениям Эльчина Амирбекова и заместителя министра иностранных дел Фариза Рзаева.

Было отмечено, что Азербайджан, как и любая страна мира, имеет право защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми средствами, предусмотренными международным правом.

На этом критическом этапе как никогда важно заставить Армению свернуть с ее опасного пути, отметили на брифинге.

Было подчеркнуто, Армения и ее хунта, которую она продолжает поддерживать на суверенных территориях Азербайджана всеми возможными идеологическими, политическими, военными, финансовыми и другими средствами, должны столкнуться с единой ясной позицией международного сообщества о том, что нет никаких шансов получить желаемый результат, если продолжить использовать старую тактику затягивания времени.