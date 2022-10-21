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МИД: Международное сообщество должно привлечь Армению к ответственности

МИД: Международное сообщество должно привлечь Армению к ответственности Международное сообщество должно привлечь Армению к ответственности.
Внешняя политика
21 октября 2022 г. 12:47
МИД: Международное сообщество должно привлечь Армению к ответственности

Международное сообщество должно привлечь Армению к ответственности.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана, касательно решения Международного суда ООН, который отклонил запрос Армении.

"Армения не предприняла никаких шагов для судебного преследования тех, кто совершил многочисленные военные преступления и несет ответственность за другие незаконные действия против азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц. Это включает установку более 1400 новых наземных мин на территории Азербайджана с момента подписания трехстороннего заявления и безжалостные ракетные обстрелы густонаселенных мирных городов, таких как Гянджа, во время 44-дневной войны", - отмечает МИД.

В заявлении отмечается, что как Азербайджан, так и международные наблюдатели неоднократно призывали Армению расследовать широко распространяемые в социальных сетях видеоизображения, свидетельствующие о военных преступлениях, совершенных ее военнослужащими, и привлечь виновных в военных преступлениях к ответственности.

"Азербайджан по-прежнему привержен продолжающемуся мирному процессу и переговорам, а также защите прав всех людей в рамках международного права", - заключает МИД.

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Версия на азербайджанском языке XİN: "Azərbaycan sülh prosesinə və danışıqlara sadiqdir"

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