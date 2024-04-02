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МИД: Международное сообщество должно объединить усилия для устранения минной опасности в Азербайджане

МИД: Международное сообщество должно объединить усилия для устранения минной опасности в Азербайджане Международное сообщество должно объединить усилия для устранения минной опасности в Азербайджане.
Внешняя политика
2 апреля 2024 г. 19:41
МИД: Международное сообщество должно объединить усилия для устранения минной опасности в Азербайджане

Международное сообщество должно объединить усилия для устранения минной опасности в Азербайджане.

Как передает Report, об этом говорится на странице Министерства иностранных дел Азербайджана с соцсети "Х".

"Заложенные Арменией мины продолжают угрожать жизни невинных мирных жителей в Азербайджане. Сегодня четверо мирных граждан Азербайджана стали жертвами разрыва мин. Отказ Армении предоставить точные карты заминированных территорий препятствует масштабным восстановительным работам на освобожденных от оккупации территориях, а также возвращению бывших вынужденных переселенцев, подрывает усилия по установлению мира в регионе", - говорится в сообщении МИД.

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Версия на английском языке MFA: Int’l community should join efforts against landmine threat in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке XİN: Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanda mina təhlükəsinə qarşı qüvvələrini birləşdirməlidir

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