МИД Мексики: Продолжаем работу над расширением связей с Азербайджаном

Мексика продолжит работать над укреплением двусторонних отношений с Азербайджаном.

Мексика продолжит взаимодействие с Азербайджаном для укрепления двусторонних отношений.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации мексиканского внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".

"Сегодня мы отмечаем 33-ю годовщину установления дипломатических отношений между Мексикой и Азербайджаном. Подтверждаем нашу приверженность укреплению диалога на многостороннем уровне и дальнейшему расширению двусторонних связей", - отметили в ведомстве.