МИД Мексики: Продолжаем работу над расширением связей с Азербайджаном

Мексика продолжит взаимодействие с Азербайджаном для укрепления двусторонних отношений.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации мексиканского внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".
"Сегодня мы отмечаем 33-ю годовщину установления дипломатических отношений между Мексикой и Азербайджаном. Подтверждаем нашу приверженность укреплению диалога на многостороннем уровне и дальнейшему расширению двусторонних связей", - отметили в ведомстве.
Hoy conmemoramos el 33 aniversario de relaciones diplomáticas entre México y Azerbaiyán.
Continuaremos trabajando para fortalecer nuestro diálogo bilateral y nuestras coincidencias en espacios multilaterales.