МИД: Массовая пропаганда, искажающая историю, со стороны Армении опасна и не служит мирным целям

Действующее Министерство иностранных дел Армении, продолжая практику своих предшественников, занимается распространением вымышленных заявлений.

Действующее Министерство иностранных дел Армении, продолжая практику своих предшественников, занимается распространением вымышленных заявлений.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи с заявлением МИД Армении.

"Необоснованное заявление МИД Армении о якобы совершенном в январе 1990 года погроме армян в Баку показывает, что систематическая политика этнической ненависти и нетерпимости этой страны против Азербайджана все еще продолжается.

Напоминаем МИД Армении, что политика этнических чисток и массовых убийств характерна именно для Армении и армян.

Армянской стороне хорошо известны факты массовой жестокой депортации более 450 тысяч азербайджанцев с их историко-этнических земель на территории Армянской ССР в 1948-1953 годах и начиная с 1987 года, помимо массовых убийств и изгнаний азербайджанцев с начала 20-го века до начала 1920-х годов.

МИД Армении, распространяя подобную пропагандистскую дезинформацию, стремится скрыть политику геноцида и этнических чисток, которую исторически проводил против мирного населения Азербайджана, зверское убийство 613 мирных жителей за одну ночь в городе Ходжалы, грубое нарушение фундаментальных прав более миллиона азербайджанцев в течение почти 30 лет.

Весь мир знает, что вымышленные "сумгаитские погромы", являющиеся частью армянской ложной пропаганды, были планом, разработанным армянами и реализованным через Эдуарда Григоряна для оправдания депортации и массового убийства азербайджанцев.

Утверждение о праве на компенсацию армян, которые разбогатели за счет бакинской нефти и богатств Азербайджана и потратили заработанные средства на истребление азербайджанцев и уничтожение исторических памятников, свидетельствует об абсурдном мышлении.

Пропаганда, массово искажающая историю со стороны Армении, не служит миру и опасна", - отметил А.Гаджизаде.