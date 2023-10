МИД Литвы: Желаем долгосрочного мира Азербайджану

Министерство иностранных дел Литвы поздравило Азербайджан по случаю Дня восстановления государственной независимости страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"По случаю Дня восстановления независимости передаем наши искренние поздравления, пожелания прочного мира и процветания народу Азербайджана",- отмечается в публикации.