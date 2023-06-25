МИД: Представляющие интересы армянских жителей Карабаха всячески отказываются от предложенной помощи

Тот факт, что лица, представляющие интересы армянских жителей Карабаха, всячески отказываются от предлагаемой Азербайджаном помощи, говорит о том, что армянская сторона использует этот вопрос в своих узких политических целях.

Тот факт, что лица, представляющие интересы армянских жителей Карабаха, всячески отказываются от предлагаемой Азербайджаном помощи, говорит о том, что армянская сторона использует этот вопрос в своих узких политических целях.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана к заявлению Министерства иностранных дел Армении от 24 июня.

"Мы решительно осуждаем обвинения во вражде и ненависти, выдвигаемые против Азербайджана со стороны Армении, которая почти 30 лет удерживала наши территории под оккупацией, проводила политику этнической чистки против азербайджанцев, и все еще, вопреки своим обязательствам, не вывела полностью армянские вооруженные силы с азербайджанских территорий, долгое время пренебрегала предложениями Азербайджана по мирному процессу," – говорится в заявлении.