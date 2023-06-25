О нас

МИД: Представляющие интересы армянских жителей Карабаха всячески отказываются от предложенной помощи

МИД: Представляющие интересы армянских жителей Карабаха всячески отказываются от предложенной помощи Тот факт, что лица, представляющие интересы армянских жителей Карабаха, всячески отказываются от предлагаемой Азербайджаном помощи, говорит о том, что армянская сторона использует этот вопрос в своих узких политических целях.
Внешняя политика
25 июня 2023 г. 11:50
МИД: Представляющие интересы армянских жителей Карабаха всячески отказываются от предложенной помощи

Тот факт, что лица, представляющие интересы армянских жителей Карабаха, всячески отказываются от предлагаемой Азербайджаном помощи, говорит о том, что армянская сторона использует этот вопрос в своих узких политических целях.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана к заявлению Министерства иностранных дел Армении от 24 июня.

"Мы решительно осуждаем обвинения во вражде и ненависти, выдвигаемые против Азербайджана со стороны Армении, которая почти 30 лет удерживала наши территории под оккупацией, проводила политику этнической чистки против азербайджанцев, и все еще, вопреки своим обязательствам, не вывела полностью армянские вооруженные силы с азербайджанских территорий, долгое время пренебрегала предложениями Азербайджана по мирному процессу," – говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке MFA: Those who present themselves as representatives of Armenian residents of Karabakh vehemently refuse Azerbaijan's help 
Версия на азербайджанском языке XİN: "Özlərini Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələri kimi təqdim edən şəxslər yardım təkliflərindən hər vəchlə imtina edirlər"

Экслюзивные новости

Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi