МИД Кыргызстана: Отношения с Азербайджаном для Кыргызстана приоритетны

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ "Отношения с Азербайджаном являются для Кыргызстана приоритетными".

Об этом заявил Report спецпредставитель МИД Кыргызстана, замдиректора департамента МИД по Европе и Америке Канат Турсункулов.

По его словам, прочные отношения между двумя странами подтверждает тот факт, что за последние 3 года президенты двух стран встречались уже трижды. "Мы также являемся близкими по духу братскими народами, исторически связанными историей, культурой и обычаями. Между нашими странами нет никаких проблемных вопросов. Что касается экономики, то товарооборот за последние два года вырос где-то на 35-40%. У нас есть все предпосылки, чтобы укрепить наши двусторонние связи".

К.Турсункулов также напомнил, что 24 октября был издан указ президента Кыргызстана об открытии посольства Кыргызстана в Баку: "Помимо этого, указом президента Алмазбека Атамбаева одобрено создание Межгоссовета между Кыргызстаном и Азербайджаном. Сопредседателями этой структуры будут президенты двух стран. Это означает высшую степень стратегического сотрудничества".

К.Турсункулов также высоко оценил открытие рейса из Баку в Бишкек, заявив, что открытие рейса демонстрирует наличие экономического интереса.

Спецпредставитель МИД отметил и заслуги посла Азербайджана в Кыргызстане Гидаята Оруджева в развитии отношений между двумя странами: "Г.Оруджев - один из высоко уважаемых послов в Кыргызстане. Это доказывает тот факт, что Г.Оруджева по случаю его недавнего дня рождения поздравил сам президент Кыргызстана. Это первый случай в истории страны, когда посла поздравляет президент".