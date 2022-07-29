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МИД Южной Кореи: Отношения между Баку и Сеулом углубились за последние годы

МИД Южной Кореи: Отношения между Баку и Сеулом углубились за последние годы Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин провел встречу с послом Азербайджана Рамзи Теймуровым
Внешняя политика
29 июля 2022 г. 11:11
МИД Южной Кореи: Отношения между Баку и Сеулом углубились за последние годы

29 июля министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин провел встречу с послом Азербайджана Рамзи Теймуровым, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства этой страны.

Министр Пак Джин отметил, что дружественные отношения между Южной Кореей и Азербайджаном и взаимопонимание между двумя народами углубились за время пребывания посла Рамзи Теймурова в должности, и высоко оценил его усилия по укреплению сотрудничества между странами.

Посол Азербайджана в свою очередь выразил признательность за поддержку корейского правительства во время его пребывания в должности и заявил, что он будет и впредь интересоваться и поддерживать развитие двусторонних отношений между странами.

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