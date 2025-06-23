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МИД КНР поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации китайских граждан из Ирана

МИД КНР поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации китайских граждан из Ирана Китай поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации граждан из Ирана
Внешняя политика
23 июня 2025 г. 15:10
МИД КНР поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации китайских граждан из Ирана

МИД Китая выразил благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации китайских граждан из Ирана.

Как сообщает Report, об этом сегодня на брифинге заявил представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзяцюнь (Guo Jiakun).

"Во время эвакуации [граждан КНР из зоны эскалации], такие страны, как Иран, Азербайджан, Туркменистан, Армения, Турция, Ирак, ОАЭ, Оман, Кувейт, Египет и Иордания, оказали Китаю ценную поддержку. Выражаем искреннюю всем им признательность за это", - сказал он.

Отметим, что по состоянию на 21 июня более 740 граждан Китая были эвакуированы из Ирана в Азербайджан через пограничный контрольно-пропускной пункт "Астара".

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Версия на английском языке China thanks Azerbaijan for helping evacuate Chinese citizens from Iran
Версия на азербайджанском языке Çin İrandan vətəndaşlarının təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

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