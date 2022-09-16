МИД Китая: Мы выступаем за урегулирование напряженности на Южном Кавказе посредством диалога

Министерство иностранных дел Китая отреагировало напряжённость на границе Армении и Азербайджана.

Министерство иностранных дел Китая отреагировало напряжённость на границе Армении и Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила представитель ведомства Мао Нинг.

По ее словам, официальный Пекин заинтересован в стабильности на Южном Кавказе: "Надеемся, что обе стороны будут уважать согласованное прекращение огня и не допускать дальнейшего обострения ситуации. Мы выступаем за разрешение напряженности и разногласий путем политического диалога, за обеспечение мира в регионе”.