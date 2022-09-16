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МИД Китая: Мы выступаем за урегулирование напряженности на Южном Кавказе посредством диалога

МИД Китая: Мы выступаем за урегулирование напряженности на Южном Кавказе посредством диалога Министерство иностранных дел Китая отреагировало напряжённость на границе Армении и Азербайджана.
Внешняя политика
16 сентября 2022 г. 15:51
МИД Китая: Мы выступаем за урегулирование напряженности на Южном Кавказе посредством диалога

Министерство иностранных дел Китая отреагировало напряжённость на границе Армении и Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила представитель ведомства Мао Нинг.

По ее словам, официальный Пекин заинтересован в стабильности на Южном Кавказе: "Надеемся, что обе стороны будут уважать согласованное прекращение огня и не допускать дальнейшего обострения ситуации. Мы выступаем за разрешение напряженности и разногласий путем политического диалога, за обеспечение мира в регионе”.

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Версия на английском языке China supports resolving tension in South Caucasus through dialogue, says MFA
Версия на азербайджанском языке Çin XİN: "Cənubi Qafqazdakı gərginliyin dialoq yolu ilə həllinin tərəfdarıyıq"

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