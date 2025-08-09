МИД Кипра: Азербайджан и Армения в Вашингтоне подписали историческое соглашение

Кипр тепло приветствует парафирование исторического мирного договора между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в присутствии президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Кипра в соцсети "Х".

"Это историческое соглашение создает импульс и большие перспективы для прочного мира и настоящего процветания в регионе, при полном уважении к процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ", - говорится в сообщении.

МИД Кипра также поздравил президента США с его ключевой ролью в воплощении этого соглашения в реальность.

Отметим, что главы МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений