МИД Казахстана: Саммит прикаспийских государств состоится в Актау в первой половине августа

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Саммит прикаспийских государств состоится в Актау в первой половине августа.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Есть предложения по срокам саммита. Но дату должна объявить принимающая сторона. Саммит запланирован на первую половину августа", - подчеркнул он.

Ожидается, что на этом саммите будет подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.