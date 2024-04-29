МИД Казахстана: Мы не будем посредниками в переговорах между Баку и Ереваном

МИД Казахстана: Мы не будем посредниками в переговорах между Баку и Ереваном

Предстоящие переговоры между Азербайджаном и Арменией будут проведены исключительно между сторонами, речь о посредничестве Астаны не идет.

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Предстоящие переговоры между Азербайджаном и Арменией будут проведены исключительно между сторонами, речь о посредничестве Астаны не идет. Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров в ходе брифинга в Астане. "Действительно, такие переговоры планируются у нас в Алматы. Мы сейчас на связи с нашими коллегами в Азербайджане и Армении. Предстоящие переговоры будут проведены исключительно между сторонами. Речь о посредничестве Астаны не идет. Мы лишь оказываем услуги доброй воли - так называемый good office", - сказал он. Более детальную информацию МИД сообщит дополнительно. Дата переговоров пока неизвестна. "Если эти две стороны придут к миру и это будет подписано у нас, положительный эффект скажется не только на Казахстане, но и на всем регионе", - добавил Смадияров. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan XİN: Bakı ilə İrəvan arasında danışıqlarda vasitəçi olmayacağıq