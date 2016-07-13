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    Глава МИД Казахстана: Для согласования конвенции по Каспию потребуются дополнительные встречи

    Саммит прикаспийских стран пройдет в Казахстане в 2017 году

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Ряд нерешенных вопросов остается еще в работе над Конвенцией по правовому статусу Каспийского моря. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Казахстана Ерлан Идрисов на встрече премьер-министра республики Карима Махимова с министрами иностранных дел стран каспийской "пятерки" (Азербайджан, Иран, Россия, Казахстан, Туркменистан).

    "Есть существенный прогресс, но есть и вопросы, по которым еще нужно поработать", - добавил он. Идрисов отметил, что все делегации "проявляют дух конструктивизма".

    Глава МИД Казахстана заявил, что стороны постараются приложить усилия к работе в рамках нынешних консультаций. "Но, видимо, потребуются еще дополнительные встречи до проведения саммита", - констатировал он.

    Саммит  прикаспийских стран пройдет в Казахстане в 2017 году.

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