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    МИД Казахстана: Cтраны "каспийской пятерки" готовят новую серию встреч

    © Flickr/ The Official CTBTO Photostream

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Страны "Каспийской пятерки" намерены в ближайшее время провести ряд встреч для претворения в жизнь договоренностей, которые были достигнуты в августе на саммите лидеров прикаспийских государств в Актау.

    Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

    Подробности о месте и сроках проведения, формате и повестке дня ожидаемых встреч он не привел.

    Первоочередными задачами в этой работе глава МИД Казахстана назвал скорейшую ратификацию конвенции, начало деятельности рабочей группы высокого уровня по каспийским вопросам и согласование в ее рамках соглашения по методике установления прямых исходных линий побережья.

    Главным результатом саммита в Актау, прошедшего 12 августа, стало подписание президентами Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. 

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