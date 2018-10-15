МИД Казахстана: Cтраны "каспийской пятерки" готовят новую серию встреч

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Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Страны "Каспийской пятерки" намерены в ближайшее время провести ряд встреч для претворения в жизнь договоренностей, которые были достигнуты в августе на саммите лидеров прикаспийских государств в Актау.

Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Подробности о месте и сроках проведения, формате и повестке дня ожидаемых встреч он не привел.

Первоочередными задачами в этой работе глава МИД Казахстана назвал скорейшую ратификацию конвенции, начало деятельности рабочей группы высокого уровня по каспийским вопросам и согласование в ее рамках соглашения по методике установления прямых исходных линий побережья.

Главным результатом саммита в Актау, прошедшего 12 августа, стало подписание президентами Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.