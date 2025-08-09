О нас

МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.

МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе. Катар приветствовал парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, достигнутое при посредничестве США.
Внешняя политика
9 августа 2025 г. 17:25
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.

Катар приветствовал парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, достигнутое при посредничестве США.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Катара, опубликованном в соцсети Х.

В МИД выразили надежду, что соглашение станет основой нового этапа сотрудничества между двумя странами на принципах добрососедства, отвечающего устремлениям обоих народов к миру, развитию и процветанию, а также укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.

Ведомство также выразило признательность Катарa усилиям США в достижении соглашения и подтвердило поддержку всех инициатив, направленных на деэскалацию, урегулирование споров дипломатическими методами и укрепление основ мира, развития и процветания как на региональном, так и на международном уровнях.

Версия на азербайджанском языке Qətər XİN: Azərbaycan və Ermənistan arasında saziş Qafqazda təhlükəsizliyi və sabitliyi gücləndirəcək
Версия на английском языке Qatar: Azerbaijan-Armenia agreement to enhance security and stability in South Caucasus

