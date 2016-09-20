МИД Израиля: Визит в Азербайджан является приоритетом для премьер-министра Нетаньяху

Иерусалим. 20 сентября. REPORT.AZ/ "У нас имеются очень хорошие отношения с Азербайджаном. В Израиле проживают много евреев из Азербайджана, которые играют роль живого моста между двумя странами".

Как сообщает Report, об этом на встрече с группой азербайджанских журналистов заявил пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон.

По словам Э.Нахшона, между Азербайджаном и Израилем налажены хорошие связи в ряде сфер, особенно в сфере энергетики, что является "очень важным вопросом для Израиля". При этом он сказал, что две страны могли бы сотрудничать в области возобновляемых источников энергии, так как "нефть и газ не вечны".

Отвечая на вопрос по поводу возможности открытия посольства Азербайджана в Израиле, Э.Нахшон отметил, что это вопрос, с которым надо обратиться в МИД Азербайджана: "Мы бы хотели, чтобы это произошло. Это стало бы отражением хороших отношений между нами", - добавил он.

Э.Нахшон также коснулся ожидаемого визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Азербайджан. Не назвав конкретной даты визита, Э.Нахшон заявил, что визит в Азербайджан является приоритетом для премьер-министра Б.Нетаньяху.

Комментируя нагорно-карабахское урегулирование, глава пресс-службы МИД Израиля выразил надежду, что этот конфликт будет решен мирным путем.