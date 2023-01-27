МИД Израиля: Шокированы чудовищным нападением на посольство Азербайджана в Тегеране

МИД Израиля шокирован нападением на посольство Азербайджана в Тегеране.
Как передает Report, об этом представитель внешнеполитического ведомства этой страны Лиор Хайат написал в Twitter.
"Мы шокированы и опечалены чудовищным нападением на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого был убит начальник службы безопасности. Выражаем наши глубочайшие соболезнования народу и правительству Азербайджана, а также семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.
Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.
Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.
We are shocked and saddened by the heinous attack against the Embassy of Azerbaijan in Tehran, in which the Chief of Security was murdered. We convey our deepest condolences to the people and Gov of Azerbaijan and the family of the victim, and a speedy recovery for the injured. pic.twitter.com/P9umXDtpob