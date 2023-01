МИД Израиля: Шокированы чудовищным нападением на посольство Азербайджана в Тегеране

МИД Израиля шокирован нападением на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как передает Report, об этом представитель внешнеполитического ведомства этой страны Лиор Хайат написал в Twitter.

"Мы шокированы и опечалены чудовищным нападением на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого был убит начальник службы безопасности. Выражаем наши глубочайшие соболезнования народу и правительству Азербайджана, а также семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.