Посол: МИД Израиля не призывает своих граждан избегать посещения Азербайджана

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Министерство иностранных дел Израиля приветствует желание израильтян посетить Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил новоназначенный посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик комментируя вопрос о том, призывала ли израильская сторона своих граждан не посещать Азербайджан.

"МИД Израиля не призывает граждан не посещать Азербайджан. Наоборот, МИД приветствует желание израильтян посетить эту страну", - заявил Дж.Дик.

По его словам, МИД предоставляет информацию об Азербайджане.

"Дело в том, что на юге Азербайджан граничит с такой страной, как Иран, которая часто открыто заявляет о намерении уничтожить Израиль. С этой точки зрения МИД Израиля лишь предупреждает своих граждан", - указал посол.