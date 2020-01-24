Посол: МИД Израиля не призывает своих граждан избегать посещения Азербайджана

Министерство иностранных дел Израиля приветствует желание израильтян посетить Азербайджан.
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил новоназначенный посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик комментируя вопрос о том, призывала ли израильская сторона своих граждан не посещать Азербайджан.
"МИД Израиля не призывает граждан не посещать Азербайджан. Наоборот, МИД приветствует желание израильтян посетить эту страну", - заявил Дж.Дик.
По его словам, МИД предоставляет информацию об Азербайджане.
"Дело в том, что на юге Азербайджан граничит с такой страной, как Иран, которая часто открыто заявляет о намерении уничтожить Израиль. С этой точки зрения МИД Израиля лишь предупреждает своих граждан", - указал посол.