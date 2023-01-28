МИД Италии: Выражаем солидарность в связи с трусливым нападением на посольство Азербайджана в Тегеране

Выражаем солидарность в связи с трусливым нападением на посольство Азербайджана в Тегеране.
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"Выражаем соболезнования семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.
Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.