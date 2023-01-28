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МИД Италии: Выражаем солидарность в связи с трусливым нападением на посольство Азербайджана в Тегеране

МИД Италии: Выражаем солидарность в связи с трусливым нападением на посольство Азербайджана в Тегеране Выражаем солидарность в связи с трусливым нападением на посольство Азербайджана в Тегеране.
Внешняя политика
28 января 2023 г. 20:16
МИД Италии: Выражаем солидарность в связи с трусливым нападением на посольство Азербайджана в Тегеране

Выражаем солидарность в связи с трусливым нападением на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Италии, размещенном на странице ведомства в Twitter.

"Выражаем соболезнования семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya XİN: “Tehrandakı səfirliyə qorxaqcasına hücuma görə həmrəyliyimizi bildiririk"

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