МИД Италии: Выражаем солидарность в связи с трусливым нападением на посольство Азербайджана в Тегеране

Выражаем солидарность в связи с трусливым нападением на посольство Азербайджана в Тегеране.

Выражаем солидарность в связи с трусливым нападением на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении МИД Италии, размещенном на странице ведомства в Twitter.

"Выражаем соболезнования семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.