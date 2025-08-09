МИД Италии назвал историческими договоренности между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

Италия поддерживает шаги Азербайджана и Армении на пути к нормализации отношений.

Как передает Report, об этом сообщает итальянское внешнеполитическое ведомство в социальной сети "Х".

"Италия приветствует историческое соглашение, шаг к нормализации на основе суверенитета и территориальной целостности. Благодарим США за посредничество и создание возможностей для мира, стабильности и развития в регионе", - отметило ведомство.

Отметим, что главы МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений