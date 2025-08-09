О нас

МИД Италии назвал историческими договоренности между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

МИД Италии назвал историческими договоренности между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне Италия поддерживает шаги Азербайджана и Армении на пути к нормализации отношений.
Внешняя политика
9 августа 2025 г. 15:45
МИД Италии назвал историческими договоренности между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

Италия поддерживает шаги, предпринимаемые Азербайджаном и Арменией для нормализации отношений.

Как передает Report, об этом сообщает итальянское внешнеполитическое ведомство в социальной сети "Х".

"Италия приветствует историческое соглашение, шаг к нормализации на основе суверенитета и территориальной целостности. Благодарим США за посредничество и создание возможностей для мира, стабильности и развития в регионе", - отметило ведомство.

Отметим, что главы МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений

Версия на азербайджанском языке İtaliya XİN Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunmuş razılaşmaları tarixi adlandırıb
Версия на английском языке Italy calls Washington agreements between Azerbaijan and Armenia historic

