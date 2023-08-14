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​​​​​​​МИД: Использование незаконно размещенных на территории Азербайджана средств РЭБ вызывает особую обеспокоенность

​​​​​​​МИД: Использование незаконно размещенных на территории Азербайджана средств РЭБ вызывает особую обеспокоенность Использование незаконных средств радиоэлектронной борьбы на суверенных территориях Азербайджана вызывает особую озабоченность. В последние недели радиоэлектронным помехам, представляющим серьезную угрозу безопасности, подверглись не только гражданс
Внешняя политика
14 августа 2023 г. 11:20
​​​​​​​МИД: Использование незаконно размещенных на территории Азербайджана средств РЭБ вызывает особую обеспокоенность

Использование незаконных средств радиоэлектронной борьбы, незаконно размещенных на суверенных территориях Азербайджана вызывает особую обеспокоенность. В последние недели радиоэлектронным помехам, представляющим серьезную угрозу безопасности, подверглись не только гражданские самолеты "Азербайджанских авиалиний", но и самолеты зарубежных стран.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Было отмечено, что параллельно с незаконной наращиванием военно-строительных работ и деятельности на суверенных территориях Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, в последние дни наблюдается крупномасштабное скопление армянами оружия, другой военной техники и личного состава вдоль неделимитированной государственной границы с целью очередной военной авантюры.

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Версия на английском языке MFA: Use of radio-electronic warfare equipment illegally deployed in territory of Azerbaijan is of particular concern
Версия на азербайджанском языке XİN: "Azərbaycan ərazilərində qanunsuz yerləşdirilmiş radioelektron mübarizə vasitələrinin istifadəsi xüsusi narahatlıq doğurur"

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