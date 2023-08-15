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МИД Испании удалил антиазербайджанскую публикацию

МИД Испании удалил антиазербайджанскую публикацию Министерство иностранных дел, ЕС и международного сотрудничества Испании удалило антиазербайджанскую публикацию.
Внешняя политика
15 августа 2023 г. 17:38
МИД Испании удалил антиазербайджанскую публикацию

Министерство иностранных дел, ЕС и международного сотрудничества Испании удалило антиазербайджанскую публикацию.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что временный поверенный в делах Испании Патрисия Серрано Санчес заявила, что ее страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и никаких изменений в этой позиции не произошло.

Испанский дипломат отметила, что публикация является результатом технической ошибки, поэтому сразу после выражения азербайджанской стороной своей обеспокоенности она была удалена.

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Версия на английском языке Spain’s MFA deletes post against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İspaniya XİN Azərbaycanın əleyhinə olan paylaşımını silib

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