МИД Испании: Соглашение между Азербайджаном и Арменией станет решающим шагом к окончательному миру 

9 августа 2025 г. 16:21
Испания надеется, что подписанные между Азербайджаном и Арменией соглашения откроют новый этап сотрудничества, взаимопонимания и развития на благо обеих стран и региона в целом.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Испании.

"Испания приветствует соглашения, достигнутые между президентом Алиевым и премьер-министром Пашиняном в Белом доме при участии Соединенных Штатов, и верит, что это станет решающим шагом к окончательному миру и полной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном после десятилетий конфликта", - говорится в заявлении.

Испания подтверждает свою приверженность миру и стабильности на Южном Кавказе, указано в документе.

